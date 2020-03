La scelta dei materiali che compongono la versione a cielo aperto della i8, è stata dettata dall’esigenza della facile modellabilità. «Per la realizzazione degli esterni abbiamo utilizzato molti materiali plastici che ci hanno permesso di ottenere uno stile estremamente originale. Inoltre, grazie allo chassis in carbonio, siamo riusciti a mantenere l’apertura delle porte ad ala, una cosa inusuale e rara per una Roadster, ma decisamente scenografica». Il tetto rigido ha lasciato il posto a una capote in tela leggera che può essere aperta elettricamente in 15 secondi, anche in movimento fino a una velocità di 50 km/h. «E’ una soluzione scelta per questione di appeal. Una roadster che si rispetti deve necessariamente avere un soft top. Tutto questo ha ovviamente comportato un rinforzo strutturale della parte bassa della vettura, per aumentarne la rigidità», prosegue Dukec.