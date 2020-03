Ford chiede un aiuto ai gamers per progettare una vettura da corsa virtuale. La collaborazione unica tra un costruttore di auto e la comunità di videogiochi produrrà un veicolo completamente nuovo, il progetto è chiamato Team Fordzilla – P1, e mostra la filosofia stilistica Ford “Human Centric” declinata per il mondo digitale. Progettata da zero, la prima auto da corsa virtuale di Ford non è basata su un modello reale esistente.

Tra coloro che saranno coinvolti nella progettazione dell’auto ci saranno i responsabili dei cinque team Fordzilla esports di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. I designer di Ford Europe cercheranno attivamente anche di ottenere input dalla più ampia comunità di appassionati di giochi virtuali. “L’arrivo di un’auto da corsa senza limiti dedicata al mondo dei giochi rappresenta un momento importante per il team di design, in cui si tolgono tutti i limiti e si inizia a giocare con la fantasia. L’esperienza dei giocatori è fondamentale per garantire che questa sia l’auto più bella della griglia”, ha detto Amko Leenarts, direttore del Design di Ford Europe. I designer apriranno le decisioni chiave del design alla più ampia comunità di gioco attraverso una serie di sondaggi su Twitter che saranno pubblicati dal canale @TeamFordzilla. Ogni richiesta farà emergere un particolare chiave del design – dal motore alla forma dell’abitacolo – che i giocatori potranno poi decidere.