Hyundai svela Prophecy, concept car elettrica di vettura sportiva che, secondo quanto dichiarato dal costruttore coreano esprime chiaramente la filosofia di design “Sensuous Sportiness” del brand. Come la Concept 45, che ha definito l’ingresso del marchio in una nuova era stilistica abbandonando la complessità in favore di linee pulite e strutture minimaliste, anche la Prophecy segue l’esempio con una silhouette ben proporzionata ispirata al design aerodinamico.