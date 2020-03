Nella versione “Travel”, la Morphoz si allunga di ben 40 centimetri. Il passo aumenta proporzionalmente, raggiungendo i 2,93 metri, cosicché la trasformazione regala più spazio per gli occupanti e per le batterie all’interno della piattaforma. Diventa così possibile integrare accumulatori supplementari da 50 kWh (per una capacità totale di 90 kWh) e offrire ai passeggeri più spazio per due bagagli in più. A questo punto, Renault Morphoz è pronta per affrontare le lunghe percorrenze, tanto più che la trasformazione le permette di ottimizzare l’aerodinamicità, grazie ad un profilo e un muso più affusolati. La versione “Travel” si distingue per l’identità frontale specifica.