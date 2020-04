Luc Donckerwolke si è dimesso da responsabile del design del gruppo Hyundai per ragioni personali e a causa delle crescenti preoccupazioni per l’impatto che la diffusione della pandemia di coronavirus avrà sul settore dell’automotive. Sang-yup Lee, capo del Hyundai Design Center, e Karim Habib, suo omologo per il marchio Kia, rimarranno nel loro ruolo e saranno supervisionati da Peter Schreyer, President of design.

«L’atteggiamento audace e progressista del gruppo mi ha permesso di andare oltre i confini e sfidare lo status quo. Ho goduto della fiducia che mi è stata data dal gruppo per creare un team di design da sogno che ha definito un Dna per il futuro di questi marchi e la digitalizzazione dei loro processi di progettazione», ha affermato Donckerwolke in una nota.

Luc Donckerwolke è arrivato in Hyundai a gennaio del 2016 assumendo l’incarico di Design Senior Vice President per diventare Executive Vice President l’anno successivo e Chief Design Officer da novembre 2018 a oggi. Precedentemente è stato responsabile dello stile Bentley dal 2012 al 2015, di quello Seat dal 2006 al 2011 e Head of Lamborghini Design dal 2003 al 2006. Tra i modelli più famosi di cui si è occupato durante il suo periodo di permanenza presso il gruppo Volkswagen ci sono l’Audi A2, le Lamborghini Murcielago e Gallardo e la concept car Bentley EXP 10 Speed 6.