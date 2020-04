Durante i suoi 34 anni di carriera alla Nissan, Tsunehiro Kunimoto ha disegnato molte delle auto più famose del costruttore giapponese, dalla Skyline alla concept car da cui è nata la 350Z. Laureatosi all’università di Musashino è entrato in Nissan nel 1975, dopo 20 anni è diventato responsabile del design del costruttore giapponese in Usa, nel 2000 Design director Nissan ed Infiniti per poi lasciare dopo quattordici anni l’azienda allora guidata da Carlos Ghosn.