Il car design vive di lavoro di squadra, in antitesi con il distanziamento sociale imposto dal dilagare della pandemia del coronavirus. Come cambia l’attività creativa in smart working? Che conseguenze avrà sulle forme delle vetture di domani? Auto&Design ha posto queste domande a responsabili del design di case automobilistiche e centri stile indipendenti. La visione di Alejandro Mesonero, responsabile del design Seat.

Come è cambiato il vostro modo di lavorare durante questo periodo di chiusura?

Siamo stati in grado di continuare le nostre attività di progettazione senza grossi inconvenienti. Abbiamo fatto (come ancora avviene) molte videoconferenze per mantenere la nostra comunicazione fluida; i designer sono in grado di mantenere la loro attività con l’aiuto dei loro computer professionali da casa e lo stesso vale per i modellisti digitali. È possibile per loro comunicare tra loro e condividere i disegni e modelli 3D. Teniamo discussioni virtuali creative e recensioni con 10-15 persone, come facciamo normalmente nel nostro studio.

Per i modelli fisici abbiamo un piccolo team sul campo, dotato di tutte le misure di sicurezza. Ma in ogni caso, il nostro processo di progettazione si basa già da molti anni su strumenti digitali avanzati.

Quando questo periodo finirà pensi che avrà influenzato il tuo modo di disegnare un’auto?

Non necessariamente, ad essere onesti. Non ne vedo la necessità. Non c’è bisogno di cambiare questo aspetto a causa del Covid. Manteniamo il nostro portfolio prodotti programmato per il futuro, la nostra strategia di progettazione e il nostro processo di lavoro.

Se il metodo di progettazione cambia, cambiano anche i risultati?

Il nostro metodo non è cambiato. Devo dire che il nostro team CAD è davvero impressionante. Sono al top delle loro conoscenze e della loro professionalità. Lavorano in perfetta simbiosi con i progettisti. Quindi non abbiamo apportato nessun cambiamento di metodo. Quello che abbiamo potuto evidenziare è una maggiore difficoltà a lavorare lontano l’uno dall’altro anche se costantemente connessi. È stata una sfida divertente adattarsi a questa situazione. Ci sarebbero molti aneddoti da raccontare…