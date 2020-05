In totale sono stati presentati 10 progetti completi, originali e molto diversi tra loro, ma con alcune caratteristiche in comune. Molti studenti hanno immaginato una Scrambler elettrica Ducati in versione legata alla mobilità urbana, mentre altri hanno presentato modelli a tutto tondo, cioè più versatili e adatti a diverse situazioni. «Peter Harkins è stato il migliore nel trasformare il brief in un progetto decisamente azzeccato», ha dichiarato Andrea Ferraresi. «La collaborazione con l’ArtCenter College di Pasadena ha dato vita a un’interessante esperienza di scambio con studenti di diversa estrazione culturale e accademica, che hanno reinterpretato la nostra Scrambler Ducati in modo creativo e con punti di vista differenti».