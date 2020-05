Rolls-Royce Motor Cars ha deciso di estendere la scadenza per le iscrizioni al concorso per giovani designer a lunedì 1 giugno 2020. Questo dà agli aspiranti designer fino ai 16 anni altre due settimane per creare e presentare la loro Rolls-Royce del futuro. Lanciato all’inizio di aprile, il concorso ha già attirato più di 2.000 iscrizioni da parte di bambini in oltre 70 paesi in tutto il mondo. Il suo obiettivo era quello di stimolare il talento progettuale e di fornire una distrazione per i bambini dall’autoisolamento e dalle misure di social-distanziamento a causa della pandemia di coronavirus. Sebbene alcuni paesi stiano iniziando ad allentare le loro restrizioni di isolamento, molti bambini non sono ancora in grado di frequentare la scuola e le loro normali interazioni e attività rimarranno probabilmente limitate per alcune settimane a venire.

Il vincitore riceverà come premio la completa illustrazione del suo progetto. Il secondo classificato riceverà un attestato di partecipazione firmato da Torsten Müller-Ötvös, l’amministratore delegato di Rolls-Royce. Un fortunato concorrente del Regno Unito riceverà due premi supplementari quando le contromisure del Coronavirus del Regno Unito saranno allentate: oltre ad andare a scuola a bordo di una Rolls-Royce con autista, la loro scuola riceverà un nuovo kit per auto elettriche Greenpower, che permetterà di partecipare alla competizione motoristica per scuole numero uno del Regno Unito, l’annuale Greenpower Challenge. I giovani progettisti possono condividere i loro progetti per la Rolls-Royce del futuro qui.