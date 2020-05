Tecnologie innovative abbinate a un pacchetto esclusivo, sostenibile e a emissioni zero: così Steyr, marchio di trattori della galassia CNH Industrial, ha creato Steyr Konzept, un veicolo che offre una visione sul futuro dei mezzi agricoli. «La sua propulsione elettrica ci ha dato la possibilità di esplorare moltissime opportunità in termini di packaging e di volumi nuovi», spiega David Wilkie, responsabile del design di CNH Industrial. «Per questo progetto siamo partiti da zero, senza essere troppo legati al concetto tradizionale di trattore per quanto riguarda il layout degli interni».