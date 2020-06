«Il brief del 2015 è stato chiaro fin da subito e la missione non era certo facile: disegnare il primo Suv Aston Martin della storia seguendo e attualizzando la filosofia stilistica che aveva portato alla realizzazione dei nuovi modelli». Sam Holgate, Aston Martin Exterior Designer, spiega in un video pubblicato sul profilo Instagram del costruttore inglese, quali sono i passi principali da seguire per disegnare correttamente la DBX, prima vettura a ruote alte di Aston Martin in arrivo sul mercato tra pochi mesi.

«Il frontale è caratterizzato dalla classica griglia Aston Martin, una vera e propria firma identitaria di tutti i nostri modelli attualmente in gamma. Per il design complessivo della vettura abbiamo poi fatto riferimento anche ad alcune caratteristiche delle Aston Martin del passato, come la mitica DB5. Abbiamo posizionato le ruote ai quattro angoli estremi della vettura, una scelta che ci ha permesso di massimizzare lo spazio interno, accorciando gli sbalzi per un design veramente sportivo», continua Holgate. Il profilo è caratterizzato, come sulla coupé Vanquish, da un’unica linea netta che parte dai proiettori e arriva fino al posteriore senza soluzione di continuità. «Guardando la DBX si può notare quanto le porte siano scolpite, un tratto non certo convenzionale per i Suv. Ma questa è pur sempre un’Aston Martin».