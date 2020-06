FCA riparte dai bambini e dal loro futuro, supportando le attività di Save the Children. Con il progetto stART Again, il Gruppo FCA mette in vendita al prezzo simbolico di 20 euro sulle piattaforme e-commerce del merchandising di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat Professional 136 copie di bozzetti dei modelli più iconici di ogni brand, realizzati dal Centro Stile. Si chiama stART Again l’iniziativa benefica di FCA dedicata ai bambini più vulnerabili e alla loro educazione, nata in collaborazione con Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre cento anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantisce loro un futuro. Il disegno è uno dei principali strumenti per trasmettere un messaggio, per comunicare. È una forma di espressione alla portata di tutti, la più praticata dai bambini. Ed è proprio dall’idea di disegno che i designer del Centro Stile di FCA hanno dato vita al progetto stART Again, che ha l’obiettivo di rispondere all’allarme lanciato dall’Organizzazione, attraverso la campagna “Riscriviamo il futuro”, per dare aiuti materiali, educazione, opportunità e speranza a 100 mila bambini che vivono nei contesti più svantaggiati in Italia.