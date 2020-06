Pertanto nel 1962 dapprima appoggiò la scuderia di Carroll Shelby nelle gare statunitensi, scontrandosi anche con la Scuderia Ferrari nelle gare statunitensi valevoli per il mondiale per vetture sport e notando che la piccola azienda italiana era molto più vincente e godeva di ottima attenzione da parte della stampa. Nel 1962, quindi, si scontrò con la Scuderia Ferrari nelle gare americane per auto sportive e notò che la piccola azienda italiana aveva molto più successo e godeva di un’ottima copertura stampa. I primi prototipi erano motorizzati con motori V8 in lega da 4,2 L (255 cu in) e i modelli di produzione erano motorizzati con motori da 289 cu in (4,7 L) come quelli utilizzati nella Ford Mustang. Cinque modelli prototipo furono costruiti con carrozzeria roadster, compresa la Ford X-1. Due vetture leggere (su cinque previste) furono costruite da Alan Mann Racing nel 1966, con carrozzerie in lega leggera e altre modifiche per risparmiare peso.