«La comunità Mustang è molto importante per noi e stiamo rispondendo al desiderio di colori più audaci per la Mach-E GT», ha detto Dave Pericak, direttore, Ford Icons. «Non vediamo l’ora che il Cyber Orange scenda in strada su questo Suv a zero emissioni dal prossimo anno per alimentare la passione dei nostri fan della Mustang arancione».