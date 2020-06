Range Rover celebra 50 anni di innovazione e stile con l’edizione speciale “Fifthy”. L’originale Suv di lusso ha inventato nel 1970 un nuovo segmento di mercato che oggi è ancora attuale e di successo. Per festeggiare i 50 anni di un’icona dell’automobilismo, il costruttore inglese ha deciso di realizzare un’edizione limitata della Range Rover, appunto la Fifthy, che sarà costruita in soli 1.970 esemplari in tutto il mondo. La base meccanica e stilistica è quella della versione Autobiography, la più lussuosa delle Range Rover, ma la vettura ha una serie di contenuti speciali come i colori che richiamano la prima serie del fuoristrada, tra cui spiccano l’azzurro acceso, il nuovo disegno dei cerchi da 22 pollici e il badge dedicato con la scritta “Fifthy” creata personalmente da Gerry McGovern, Chief Creative Officer di Land Rover, posizionata all’esterno, sulla console centrale, sui poggiatesta, sul cruscotto e sulle pedane.