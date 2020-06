Volvo Cars annuncia l’arrivo di due nuovi membri all’interno del suo team globale di Design: Claudia Braun e Thomas Stovicek. Claudia Braun entra a far parte di Volvo Cars dopo un periodo lavorativo trascorso in Daimler Benz e sarà il nuovo Vice President Design responsabile di Colori e Materiali per il costruttore svedese. Il suo ruolo prevede la responsabilità di stabilire la direzione strategica per quanto riguarda la scelta e l’utilizzo delle tonalità e dei materiali degli interni delle vetture a marchio Volvo e Polestar.