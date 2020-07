Matthias Hossann è il nuovo capo del design Peugeot. Il designer, in carica dal 28 luglio succede a Gilles Vidal che ha ricoperto la posizione di numero uno dello stile Peugeot a partire dal 2010 ed era nel gruppo PSA da 25 anni. Vidal ha ringraziato il team e ha dichiarato di «essere pronto a nuove avventure che seguiranno sempre orizzonti automobilistici». Matthias Hossann, 40 anni, dopo una breve esperienza come designer di interni nel gruppo Volkswagen ha sempre lavorato per il gruppo francese: dopo il diploma conseguito alla scuola di design Strate, vicino a Parigi, è entrato a far parte del centro stile del gruppo nel 2002.

Hossann successivamente ha ricoperto varie posizioni anche a livello internazionale come l’esperienza di cinque anni maturata al Design Center di Shaghai durante la quale ha lavorato per tutti i marchi del gruppo PSA. Dal 2013 Hossann era responsabile del reparto Concept Cars & Advanced Design di Peugeot, realizzando numerosi progetti tra cui la E-Legend Concept. «Sono lieto di affidare il nuovo incarico a uno dei più talentuosi designer della sua generazione che ha illuminato il futuro del marchio Peugeot e che d’ora in poi potrà mettere il suo talento al servizio di tutti i clienti», ha dichiarato Jean Pierre Ploué, responsabile dello stile del gruppo PSA.