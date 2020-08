Perché non avere un bagagliaio extra-large in un’auto sportiva ad alte prestazioni? Quella che al momento è ancora una domanda retorica diventerà presto un’offerta concreta. Poche settimane prima della presentazione della nuova BMW M3 Sedan, arriva una novità inaspettata che allarga la gamma delle vetture sportive del costruttore premium tedesco. A Garching, vicino a Monaco di Baviera, sede della BMW M, si sta lavorando per realizzare una M3 Touring.

Le prestazioni specifiche delle serie M, combinate con l’aumento dello spazio disponibile e la funzionalità intelligente di un modello Touring – in precedenza questo era riservato esclusivamente alla BMW M5. Sia nella sua seconda generazione nel 1992 che nella quarta nel 2007, la berlina business ad alte prestazioni è stata accompagnata da una Touring. Non è la prima volta che sia la comunità M che gli sviluppatori della BMW M sono stati affascinati dall’idea di trasferire questo concetto alla BMW M3. Esattamente 20 anni fa, è stato lanciato un prototipo corrispondente proprio a questi principi basato sulla terza generazione della M3. L’obiettivo era dimostrare l’alta flessibilità e la perfetta integrazione delle auto sportive ad alte prestazioni con architetture più pratiche e fruibili adatte a un pubblico più ampio. Concetti che diventeranno realtà nella sesta generazione della BMW M3. La BMW M3 Touring debutterà nel 2022.