All’interno, la nuova architettura ha permesso ai progettisti di sfruttare a pieno lo spazio, per rendere i viaggi dei passeggeri ancora più confortevoli. Protagonista assoluto dell’abitacolo è l’enorme e unico display curvo da 33 pollici per infotainment e strumentazione. Il risultato è un design più arioso e minimalista che coinvolge maggiormente il guidatore nell’esperienza di guida, offrendo al tempo stesso praticità e funzionalità in tema di stivaggio di oggetti e capacità di carico. Sono i dettagli a fare la differenza: «Abbiamo deciso di curare l’abitacolo fin nei minimi dettagli, come è necessario fare per una vera Cadillac. Un esempio? Le griglie degli altoparlanti sono retroilluminate».