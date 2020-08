Hyundai lancia Ioniq, un nuovo marchio esclusivamente dedicato alle auto elettriche. Sotto questo brand Hyundai lancerà una gamma di veicoli a zero emissioni denominati da un numero: i numeri pari saranno utilizzati per le berline, quelli dispari per indicare i Suv. Il primo modello del brand sarà la Ioniq 5, Suv di segmento C, al debutto nei primi mesi del 2021. La vettura si basa sulla concept elettrica “45”, presentata al Salone di Francoforte 2019 come omaggio alla prima Hyundai Pony Coupé disegnata da Giorgetto Giugiaro.

Nel 2022 arriverà la berlina Ioniq 6 che prenderà spunto nelle linee dalla concept elettrica Hyundai Prophecy, cui seguirà, all’inizio del 2024, il Suv full-size Ioniq 7. Nonostante personalità e architetture differenti, il design dei veicoli Ioniq avrà un tema comune, quello del “Timeless Value”. I veicoli saranno ispirati a modelli del passato ma rappresenteranno un ponte verso il futuro. I modelli del nuovo brand saranno basati su una piattaforma modulare elettrica globale, chiamata E-GMP.

La piattaforma EV dedicata permetterà a Hyundai di reimmaginare l’interno dei veicoli come “smart living space”. I modelli saranno dotati di sedili estremamente regolabili, connettività wireless e funzionalità uniche come ad esempio i vani portaoggetti progettati come cassetti. Il cambio di paradigma della piattaforma si estenderà alle interfacce utente che saranno semplici, intuitive e progettate ergonomicamente per far sentire i passeggeri a proprio agio.