L’edizione digitale del Car Design Award 2020 sarà trasmessa in diretta mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 15 sul canale YouTube dedicato al premio (clicca qui per per l’iscrizione). Il riconoscimento internazionale organizzato da Auto&Design sin dagli anni Ottanta – e dal 2016 nella attuale riedizione – premia i team di design autori dei migliori progetti di serie e di concept car, nonché del miglior linguaggio di design del marchio. Scopri qui quali sono i finalisti di quest’anno e per tutte le informazioni sul Car Design Award e sull’edizione 2020 visita il sito www.cardesignaward.org.