Dalla parte superiore del posteriore emerge la vocazione da citycar familiare di Spring, con il lunotto posteriore bombato, i gruppi ottici arrotondati e le curve morbide. Invece, la parte inferiore vanta gli elementi rassicuranti dei SUV: il posteriore è dotato di un robusto paraurti non verniciato e uno ski di protezione tinto in grigio. I catadiottri sono alloggiati in finte prese d’aria. I parafanghi posteriori sono nervati. Questi artifici stilistici rendono più dinamica la silhouette posteriore dellla vettura.