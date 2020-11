Le forme dinamiche ed emozionanti vengono ottenute eliminando ogni elemento non necessario per far emergere l’essenza stessa della bellezza e del movimento. Rimuovendo le linee di carattere, ad esempio, viene creato uno spazio vuoto sui pannelli laterali del veicolo che funge da infinito sfondo bianco, che cambia continuamente per il gioco di luci e ombre: una estetica “less is more” fortemente ispirata dalla tradizione giapponese di Mazda. Oggi il costruttore giapponese unisce piacere di guida e un design caratterizzato da semplicità e fascino emozionale: lo stile Kodo rimarrà un ingrediente essenziale dell’identità del marchio anche per i prossimi anni, definendo il futuro di Mazda.