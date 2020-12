Prima elettrica del costruttore svedese, la Volvo XC40 Recharge ha mantenuto di fatto invariate le proporzioni e il design generale rispetto alle versioni spinte dal motore termico. La propulsione a zero emissioni tuttavia ha consentito ai progettisti di effettuare alcuni ritocchi estetici, come l’eliminazione della griglia del radiatore, sostituita da un pannello in tinta con la carrozzeria, del tubo di scarico e l’aggiunta dello sportello per la ricarica. La XC40 Recharge è spinta da due motori elettrici da 150 chilowatt sull’asse anteriore e posteriore, alimentati da batterie da 78 chilowattora che garantiscono un’autonomia di circa 400 chilometri. Il suv svedese sviluppa 408 cavalli di potenza e 600 newtonmetri di coppia, distribuita su quattro ruote motrici.