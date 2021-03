Gli interni seguono la rivoluzione digitale inaugurata dalla nuova Classe S. Come per l’ammiraglia anche per la Classe C i progettisti hanno optato per una configurazione minimalista, caratterizzata da uno schermo in posizione verticale da 9,5 o 11,9 pollici installato all’estremità della consolle centrale. La strumentazione invece è trasmessa da un display flottante in alta risoluzione a sviluppo orizzontale da 10,2 o 12,3 pollici, posizionato di fronte al guidatore.