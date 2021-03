Grazie alla piattaforma modulare per veicoli elettrici che consente un passo lungo e sbalzi ridotti e al sistema steer-by-wire, la cabina è stata spostata in avanti. I progettisti hanno previsto passaruota allargati e moltissimi accessori che migliorano l’utilizzo quotidiano del veicolo. Dalla tenda al vano porta bagagli sul tetto, dal sistema di prese di ricarica all’illuminazione del posteriore, dai bordi abbattibili per un facile accesso al vano di carico alla pedana estraibile dalla cabina per arrivare senza fatica al tetto. Il pianale posteriore è ulteriormente allungabile se si ha la necessità di trasportare oggetti lunghi.