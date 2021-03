David Hilton è il nuovo capo del design di Karma Automotive. Il designer lascia dopo quasi tre anni la direzione dell’Advanced Design Center di Shanghai e della Design Strategy di GAC (qui la nostra visita allo studio). Hilton si dedicherà ora a definire lo stile delle vetture di Karma Automotive, produttore di veicoli elettrici di lusso con sede nel sud della California.

Il designer lavorerà presso la sede di Irvine, California. Prima di ricoprire questo ruolo e dirigere lo studio di Shanghai del costruttore cinese GAC, David Hilton è stato responsabile del design di Nio curando in particolare la realizzazione dell’hypercar elettrica EP9 e dal 2011 al 2013 capo del design degli esterni di Bentley. Hilton si è laureato nel 1991 in Industrial Design presso l’università di Cincinnati e successivamente ha frequentato il College for Creative Studies di Detroit lavorando poi per numerose società come Philips, Fiat Chrysler, Volkswagen i Brasile, Mazda in Giappone e Ford (11 anni).