Il Petersen Automotive Museum di Los Angeles riaprirà il 25 marzo con una nuova mostra concepita per celebrare Pininfarina. Allestita nella Galleria della Fondazione Armand Hammer, “The Aesthetic of Motoring: 90 Years of Pininfarina” trasmetterà il valore e l’evoluzione del car designer e carrozziere italiano attraverso l’esposizione di quattro modelli chiave che rappresentano i suoi 90 anni di storia.