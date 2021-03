Il design degli interni beneficia della piattaforma E-Gmp pensata per le elettriche del gruppo Hyundai-Kia. Nonostante le dimensioni esterne compatte (4,7 metri di lunghezza, 1,8 di larghezza e 1,5 di altezza), la EV6 ha un passo di 2,9 metri che si traduce in uno spazio in cabina simile a molti Suv di medie dimensioni. «Le persone sono prima attratte dall’esterno delle auto, ma alla fine si innamorano degli interni, dove trascorrono la maggior parte del loro tempo. Quindi, progettare uno spazio stimolante per l’EV6 è stata la cosa più importante per noi. Crediamo che EV6 possa ispirare i clienti aumentando la loro creatività», commenta Jochen Paesen, Vice President for Interior Design. Il pianale ospita un pacco batterie da 77,4 o 58 chilowattora e la EV6 è disponibile in tre allestimenti, EV6, GT Line e GT, e differenti versioni di potenza.