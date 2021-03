Il posteriore è stato disegnato seguendo l’aerodinamica e partendo dai punti di passaggio dell’aria ottimali per questa tipologia di carrozzeria e definiti in galleria del vento. La fanaleria a Led è sottile e si estende fino alla fiancata dando origine a una nervatura che si ritrova sotto il montante C. Le luci sono collegate da un elemento che si estende per tutta la larghezza della vettura. Nella parte più bassa troviamo infine due elementi cromati, nelle versioni con allestimento sportivo, che simulano la presenza di due tubi di scarico al loro interno.