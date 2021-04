Siamo ormai entrati in una nuova era della mobilità e Ford ha annunciato grandi cambiamenti. Qual è la vostra strategia per quanto riguarda il design?

Moray Callum: Credo innanzitutto che questo sia il momento giusto per cambiare il nostro modo di lavorare e la pandemia ha accelerato alcuni processi che non torneranno più come prima. Un grande cambiamento è arrivato con le piattaforme riservate alle auto elettriche che trasformeranno per sempre le forme dei veicoli. Ritengo che questo sia uno splendido momento per Anthony per arrivare in Ford.

Anthony Lo: Inizialmente credevo che Ford fosse un po’ in ritardo rispetto ad altri costruttori sul tema dell’elettrificazione, ma quando ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino i piani e i prodotti ho capito che non era così. Ci sono modelli nuovi che mi hanno colpito subito come la bellissima Mustang Mach-E, un’operazione di evoluzione di un brand iconico assolutamente riuscita.