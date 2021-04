«Con la EQS abbiamo dato vita a una nuovissima generazione di auto di lusso del futuro». Le parole di Gorden Wagener, capo del design del gruppo Daimler, descrivono la nuova ammiraglia elettrica del costruttore tedesco che porta al debutto una nuova piattaforma, la EVA, esclusivamente dedicata a vetture di lusso a zero emissioni. L’architettura ha permesso alla EQS di godere di tutti i benefici in termini di forme e sfruttamento dello spazio propri di una piattaforma solo elettrica. La EQS è equipaggiata al lancio con un pacco batterie da 107,4 kWh posizionato nel pianale per un’autonomia di 770 chilometri.