L’Istituto Europeo di Design presenta Misano, il concept car progettata in collaborazione con Suzuki. Risultato del progetto di tesi dei ventiquattro studenti del Master in Transportation Design di IED Torino, Misano è la risposta al quesito della casa giapponese che chiedeva la realizzazione di un modello di stile in grado di intrecciare la filosofia del design automobilistico giapponese con una progettazione che incarna pura passione, stile e divertimento, come nella miglior tradizione italiana. Suzuki ha chiesto ai giovani designer di lavorare sul brief La Dolce Vita X Way of Life, indirizzando la ricerca su un doppio binario; l’approfondimento dei valori incarnati da Suzuki e le suggestioni evocate dal titolo del capolavoro felliniano, divenuto espressione universale di una vita all’insegna del piacere e dell’eleganza.