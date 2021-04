La Toyota GR 86 ha fatto il suo debutto globale in occasione di un evento online. Sviluppata in un programma di collaborazione tra la divisione sportiva di Toyota e quella di Subaru, la coupé giapponese va a completare la GR che oggi comprende la GR Supra e la GR Yaris, proponendosi come terzo modelli GR per il mercato globale. La vettura è gemella della Subaru BRZ con cui condivide telaio e meccanica.