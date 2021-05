Nel gennaio scorso Jean-Pierre Ploué, già a capo del design globale del gruppo PSA, è diventato uno dei due Chief Design Officer di Stellantis, la società nata dalla fusione con FCA. A Ploué rispondono tutti i marchi europei con l’eccezione di Maserati mentre al suo parigrado Ralph Gilles risponde il design di tutti i marchi americani più Maserati e Fiat Latin America. Da quel momento ci si è chiesti quali rivoluzioni o riconferme avrebbero investito l’organigramma della struttura del design del neonato gruppo franco-italiano.

Mentre per la ex-PSA i responsabili del design di marca sono tutti riconfermati – Pierre Leclercq per Citroën, Thierry Metroz per DS, Mark Adams per Opel e Matthias Hossan per Peugeot – sul versante italiano la riorganizzazione non è ancora del tutto completata. Per ora è stato comunicato internamente che a guidare il design Lancia, marchio in cui il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato di voler investire in nuovi modelli per un rilancio del brand, sarà lo stesso a Jean-Pierre Ploué. Sempre a Ploué fa capo anche il design dei veicoli commerciali del gruppo.