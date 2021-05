Anders Warming è il nuovo capo del design Rolls-Royce. Il designer danese prenderà servizio a partire dal 1 luglio e riporterà direttamente ad Adrian van Hooydonk, Senior Vice President, BMW Group Design.

Warming, 48 anni, arriva in Rolls-Royce dopo aver fondato una design house che porta il suo nome nel 2019. Prima di questo ruolo ha ricoperto per quasi 20 anni posizioni di livello nel gruppo Bmw, tra cui capo del design Mini dal 2011 al 2016 ed Exterior Chief Designer di BMW dal 2007 al 2010. Warming è stato anche capo del design del marchio Borgward. Il designer danese, 48 anni, si è laureato in Major Transport Design presso l’ArtCenter College of Design, Vevey, Svizzera e Pasadena, USA.