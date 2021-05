La mostra si sviluppa attraverso aree tematiche. Si inizia con la sezione “Arte”, che non può che essere dedicata all’icona Pininfarina per eccellenza, la Cisitalia 202. L’area “Stile” introduce alla ricerca in grado di dettare le scelte stilistiche degli anni a venire. Una costante nella storia di Pininfarina, sempre perseguendo l’obiettivo numero uno, ovvero la creazione di automobili che esprimano bellezza e il buon gusto tipicamente italiano. Segue, nell’area “Ricerca”, una sfilata di esemplari che testimoniano la ricerca formale e aerodinamica, gli studi sulla sicurezza e sull’architettura degli interni, la sperimentazione di nuovi materiali riciclabili ed ecocompatibili, l’applicazione di propulsioni amiche dell’ambiente. Lasciando quest’area si entra nella seconda parte dell’esposizione.