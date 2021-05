Škoda ha ridotto il coefficiente di resistenza aerodinamica del modello a 0,28 (generazione precedente: 0,32). Lo sviluppo aerodinamico è stato realizzato in gran parte mediante simulazioni CFD (Computational Fluid Dynamics = fluidodinamica computazionale) e in circa tre anni e mezzo, gli ingegneri ne hanno calcolate più di 3.000. Rispetto alle generazioni precedente la Fabia è più grande sia all’interno sia all’esterno, mentre il peso rimane praticamente invariato. Con una lunghezza di 4,1 metri supera per la prima volta la soglia dei quattro metri. Rispetto alla precedente la Fabia è 11 cm più lunga, mentre il passo è aumentato di 94 mm a 2,5 metri e la larghezza è cresciuta di 48 mm a 1,7 metri.