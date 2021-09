Il progettisti hanno riservato per questa edizione limitata un abito speciale. La vettura è verniciata in Wimbledon White con grafica Antimatter Blue e troviamo anche una striscia a contrasto su tetto e coda. I componenti in fibra di carbonio a vista sono prominenti e si annoverano cerchi in carbonio da 20 pollici verniciati in blu, splitter anteriore, minigonne laterali, specchietti, feritoie del motore e diffusore posteriore. Le pinze dei freni Brembo sono state colorate in argento con alcune grafiche interne in nero.