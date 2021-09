“Le Automobili di Nuccio Bertone – Cento Anni di Stile Italiano” è la mostra organizzata a Mosca presso il garage del Kremlino per celebrare attraverso alcuni capolavori a quattro ruote il secolo di storia della carrozzeria Bertone. Patrocinata dall’Ambasciata d’Italia in Russia e organizzata in collaborazione con Il Mauto di Torino, il Museo Bonganti Mivar di Gassano del Grappa e il Museo russo Gon, l’esposizione è visitabile fino al 12 settembre ed è stata organizzata nell’abito degli eventi per celebrare l’anno incrociato dei Musei Italia-Federazione Russa.