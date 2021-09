«Nel prossimo futuro – ha spiegato il Direttore di Audi Italia – le nostre auto verranno disegnate dall’interno verso l’esterno, sulla base delle esigenze di una clientela che, a bordo delle prossime vetture, avrà un ruolo completamente diverso. L’uomo in auto si trasformerà da conducente a passeggero. Il tempo speso in macchina evolverà, divenendo un momento da sfruttare per fare cose ben diverse dal guidare: lavorare, riposarsi e rilassarsi». Insomma, un cambio di paradigma epocale nella progettazione del design delle nuove auto, in cui l’abitacolo si trasforma nel nuovo cardine dello stile, intorno al quale ruota lo sviluppo dell’intera vettura.