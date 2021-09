Durante il lockdown a causa della pandemia di Covid-19 quattro aziende britanniche hanno lavorato a un’auto sportiva completamente elettrica, senza tetto e a due posti con l’obiettivo di mostrare come potrebbe essere il futuro delle vetture ad alte prestazioni. Progettata seguendo uno stile ispirato alla natura, con superfici scultoree e una purezza nel design, la concept car Aura utilizza materiali compositi in fibra naturale, energia elettrica pulita e ha look decisamente moderno.