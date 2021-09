Sul numero 249 di Auto&Design di luglio/agosto 2021 abbiamo pubblicato il progetto Fulminea di Automobili Estrema. In questa gallery, alcuni disegni di sviluppo estetico per gli esterni realizzati da EPTA Design, giovane agenzia con sede a Torino che ha collaborato con Automobili Estrema. Nell’agosto 2020 Luigi Memola (Head of Design and Founder EPTA Design) e Alessandro Fini (Head of 3D Surface and Project Manager EPTA Design) hanno accettato la sfida proponendo due concept visionari. Il concept scelto da Automobili Estrema è stato successivamente esplorato, integrato e perfezionato con nuove soluzioni. Nella fase finale è stato sviluppato un modello CAS completo, che ha permesso la realizzazione della showcar Fulminea presentata a maggio 2021 al Museo dell’Automobile di Torino.