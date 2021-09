Icona Design Group, società italiana globale di design, prende parte al Fuorisalone della Milano Design Week proponendo al pubblico un percorso espositivo nel cuore del distretto Tortona con una selezione dei suoi progetti in ambito automotive, industrial e product design realizzati durante i primi 10 anni di attività dell’azienda.

Tre le aree tematiche del percorso espositivo. Icona Area: con modelli e progetti realizzati nel settore automotive, a dimostrare quanto Icona Design si occupi da diversi anni di tematiche come mobilità elettrica e guida autonoma. Sanification Area: debuttano al Fuorisalone i prototipi dei prodotti di sanificazione realizzati in joint venture con Sanixair, startup specializzata in sistemi per la sanificazione ambientale. Eco Area: ospiterà i progetti realizzati e in fase di progettazione nei settori della mobilità elettrica, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Il percorso circolare si potrà scoprire nella location T8, Torneria Tortona in Via Tortona 30, Milano, dal 5 al 10 settembre.