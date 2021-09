L’Emira è la prima vettura sportiva con motore termico Lotus a inaugurare il nuovo linguaggio di design mostrato per la prima volta sulla hypercar elettrica Evija. È un look contemporaneo con superfici scolpite e dettagli tecnici, che offre un fascino esotico da supercar nel segmento delle auto sportive. Un approccio nuovo e più premium per Lotus in termini di forme e materiali, è anche un balzo in avanti in forma e finitura.