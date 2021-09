Opel ha presentato la nuova Astra, sesta generazione del modello lanciato 30 anni fa come discendente della famosa Kadett. Con la nuova Astra, la casa tedesca adesso apre un nuovo capitolo: per la prima volta il suo modello compatto è disponibile con motori elettrificati. Sarà offerta in versione ibrida plug-in a due livelli di potenza da 180 o 225 cavalli. La nuova Astra arriverà nel 2023 anche in versione 100% elettrica.