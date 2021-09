In particolare, la Ora Cat 01 ha connessione 5G, aggiornamenti over-the-air e compatibilità con le principali app per lo streaming audio. Non solo: sul montante A si nota una telecamera dedicata al riconoscimento facciale. Identifica chi si siede alla guida e, in base al conducente, predisoine tutti i sistemi di bordo in base alle preferenze preimpostate. Dal punto di vista meccanico la Ora Cat 01, che ha guida autonoma di Livello 2, è spinta da un motore da circa 180 CV posto all’anteriore. Due sono i tagli di batteria disponibili, con autonomie comprese tra i 300 e i 400 km. L’auto sarà in vendita in Germania entro la fine dell’anno e arriverà su altri mercati dell’Unione Europea, Italia inclusa, nel 2022.