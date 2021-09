Per l’evento “Internationale St. Moritzer Automobilwochen” TCCT eClassic e Bernina GT hanno realizzato una nuova postazione per simulatori virtuali dedicata agli appassionati di guida che desiderano aggiungere qualcosa in più al proprio garage oltre alle loro vetture d’epoca. Le postazioni sono state disegnate da Pininfarina e Zagato e si chiamano rispettivamente Sportiva ed Elio Z. «Siamo orgogliosi di essere coinvolti in un progetto che porta la passione per le auto d’epoca a un nuovo livello grazie a una tecnologia che unisce innovazione, design e qualità della nostra produzione. Non a caso l’ispirazione è venuta dalla Cisitalia, un’opera d’arte tuttora esposta al MoMA di New York, epicentro delle forme raffinate e contemporanee», dice Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina.