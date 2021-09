La ID. LIFE è una valida compagna di viaggio per esperienze digitali di vario genere. In un batter d’occhio è infatti possibile trasformare il suo abitacolo in una sala giochi o cinematografica grazie alla consolle per videogiochi e al proiettore inclusi nella dotazione. All’occorrenza basta estrarre lo schermo di proiezione dalla plancia per utilizzarlo come monitor. Anche il design dei sedili è estremamente flessibile, in sintonia con l’idea dell’auto come compagna di ogni situazione e stile di vita.

La ID. LIFE si basa su una variante più piccola della piattaforma elettrica modulare MEB Volkswagen, appositamente sviluppata per questa categoria di vetture e, grazie alla batteria ad alto voltaggio dalla capacità energetica di 57 kWh, permette un’autonomia di circa 400 chilometri nel ciclo di omologazione WLTP.