Molte delle concept car viste di recente in occasioni come l’IAA di Monaco spingono a chiedersi quale destino attenda i costruttori di auto di lusso: i progressi nell’elettrificazione, che sembrano andare a braccetto con quelli sulla guida autonoma, trasformeranno davvero le berline e le GT in veicoli indefiniti con forma da crossover e interni stile salotto? E quanto piace davvero questa prospettiva agli acquirenti delle grandi e potenti granturismo attuali?